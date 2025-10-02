به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح که قرار است با مشارکت معتمدین هر محل و گروه‌های اجتماعی و آموزش و پرورش و تعاونی اجرا شود؛ بر استفاده از دارایی‌های محل متمرکز شود.

همدان هفتمین استان کشور است که قرار است این طرح در آن اجرا شود و در مرحله نخست این طرح، از ظرفیت مدارس در شیفت بعدازظهر استفاده خواهد شد تا خدمات بهزیستی مانند سی. بی. آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) را به صورت متمرکز به ساکنان محل، بویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت ارائه شود.

حدود ۲ هزار مدرسه استثنایی و ۹۰۰ مرکز جامع سنجش، آموزش و توانبخشی در کنار مدارس عادی آمادگی کامل دارند تا در این طرح همکاری کنند.

رییس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم گفت: مدرسه به عنوان خط مقدم تعلیم و تربیت، کانونی‌ترین مرکز تول جامعه در حوزه سلامت، اجتماع و فرهنگ است.

سید جواد حسینی افزود: ارتقاع کیفیت، تحقق عدالت، توسعه مشارکت و تعمیق هویت، چهار عنوان مهم در تحقق اهداف آموزش و پرورش و مدارس است که می‌توان آنها را به سایر بخش‌ها تعمیم داد.

وی اظهار داشت : مدرسه محله گرا و محله مدرسه گرا باید در جامعه نهادینه شود و باید این مکان کانون گسترش عدالت باشد.

حسینی بیان کرد: مدارس حفاظتی باید کمبود‌های خانواده‌ها را در بیرون از مدرسه حفظ کند و هویت نوجوانان و جوانان را تعمیق بخشد.

طرح ملی «سلام» توسط سازمان بهزیستی کشور با هدف گسترش خدمات اجتماع‌محور و محله‌محور در مدارس کشور آغاز شد و قرار است در قالب اجرای این طرح توانمندسازی شهروندان صورت گیرد.