به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آستانه هفته نیروی انتظامی با حضور جمعی از مسئولین شهرستان پلدشت از صبر و استقامت همسر شهید انتظامی حیدر تقی نژاد تجلیل شد.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در این دیدار با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: خانواده شهداء چشم و چراغ مردم هستند چرا که شهدای والامقام با نثار جان عزیزشان به ما عزت. آبرو و اقتدار و امنیت هدیه دادند و ما وظیفه داریم راه آنها را ادامه دهیم .

شهید حیدر تقی نژاد از شهدای نیروی انتظامی (ژاندارمری سابق) بود که درخرداد ماه سال ۱۳۶۲ در منطقه سرو ارومیه به درجه رفیع شهدات نایل شد .