به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان ساری از شناسایی و دستگیری ۳ سارق باغات مرکبات در آن شهرستان خبر داد

سرهنگ عبدااله حسن زاده گفت: در پی تعدد وقوع سرقت میوه باغات از طریق درختان مرکبات موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه گلما این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه گلما با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی ۳ نفر از سارقان دو مرد و یک زن را که دارای سوابق متعدد کیفری در این شهرستان نیز بوده‌اند را در حین سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده تاکنون به ۵ فقره سرقت از باغات، مزارع کشاورزی در یک ماه گذشته اعتراف کردند.

سرهنگ حسن زاده با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، به شهروندان توصیه کرد: هشدار‌های پلیس را در خصوص پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.