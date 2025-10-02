به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بانک مرکزی در نشست با فعالان اقتصادی اصفهان با موضوع «بررسی چالش‌های ارزی» در اتاق بازرگانی استان، گفت: از لحاظ سیاسی اکنون در وضعیت دشواری قرار داریم و دشمنان همواره در حال تهدید و القا ترس به جامعه ایران هستند، قیمت امروز دلار در بازار آزاد، قیمت واقعی نیست، بلکه بهای اشاعه ترس است.

محمدرضا فرزین افزود: دشمنان نرخ ارز را با القا ترس در جامعه بالا برده‌اند وگرنه میانگین نرخ واقعی دلار روی ۹۲هزار تومان است و روز گذشته در «بازار دوم» با همین قیمت، ارز به شکل توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شد.

وی ادامه داد: در هر حالی که بانک مرکزی پولی در اتحادیه اروپا ندارد، شایعه توقیف پول‌ها و سپرده‌های این بانک در اتحادیه اروپا مطرح شده و همه این‌ها برای افزایش ارعاب در جامعه است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هرچند در حوزه مسائل اقتصادی قطعیت وجود ندارد، اما دلیل اصلی تورم کنونی در جامعه، نقدینگی مستقیم و ناشی از افزایش هزینه است و با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی حاضر، اصلاحات اقتصادی باید تدریجی و موردی پیش برود تا چرخ تولید آسیب نبیند.

فرزین ادامه داد: دلیل اصلی تشدید تورم کنونی کشور جهش نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار ریال در بازار نیما است، بازاری که بیش از ۷۰ درصد نیاز ارزی کشور را تأمین می‌کند.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در بازار نیما که اکنون به بازار دوم تبدیل شده، عامل اصلی تشدید تورم در کشور است و جهش نرخ دلار از حدود ۴۰۰ هزار ریال به ۷۰۰ هزار ریال، در این بازار، قیمت تمام‌شده بسیاری از کالا‌ها را بالا بُرد، بیش از ۷۰ درصد دلار مورد نیاز کشور از این بازار تامین می‌شود و این آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هرچند ارتقاء قیمت دلار در بازار آزاد نیز می‌تواند منشاء تورم باشد، اما دلیل اصلی آن، افزایش قیمت دلار در بازار دوم است از این رو به‌دنبال این هستیم تا صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتری را وارد بازار دوم کنیم تا با توافق یکدیگر، هزینه‌ها کاهش یابد.

وی گفت: از دیگر اقدامات حمایتی دولت چهاردهم از صنایع، اجرای طرح‌های تأمین مالی با نرخ پایین‌تر برای واحد‌های کوچک و متوسط است که از طریق بانک ملی دنبال می‌شود.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: برای حمایت از صنایع مواد غذایی، این واحد‌ها می‌توانند همه ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم عرضه یا به شکل مستقیم، طلا و اسکناس وارد کنند.

وی گفت: دولت چهاردهم به‌دنبال ورود صنایع بیشتری از جمله صنایع فلزی و فولادی و حتی برخی پتروشیمی‌ها به بازار دوم است تا مزیت‌های صادراتی به صادرکنندگان بازگردد.

فرزین همچنین تاکید کرد: مقررات تهاتر برای صنایع صادراتی در وزارت صمت مصوب شده است و بزودی در هیئت دولت بررسی می‌شود و امکان اجرای آن بویژه در کشور‌های منطقه اوراسیا وجود دارد که بسیاری از چالش‌های مبتلابه صنایع کشورمان را از بین می‌برد.

فعالان اقتصادی استان اصفهان در نشست امروز با انتقاد از نحوه تخصیص ارز و بی‌نظمی در سیاست‌های پولی و بانکی، خواستار تصمیم‌گیری فوری و مؤثر برای حل مشکلات از جمله مسائل بانکی خود شدند.