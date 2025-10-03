به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرحمن مرادزاده گفت: طرح پایش و حفاظت زیستگاه‌های لانه‌گزینی لاک‌پشت‌های دریایی منقار عقابی اجرایی شده است.

وی از اجرای طرح پایش، مستندسازی و اقدامات حفاظتی در زیستگاه‌های لانه‌گزینی لاک‌پشت‌های دریایی منقار عقابی در استان خبر داد.

مرادزاده با اشاره به آغاز این فعالیت‌ها از اوایل فروردین تا اواخر تیر افزود: هر ساله تیم‌های متخصص جانورشناسی و زیست‌شناسی از دانشگاه‌های مطرح کشور، در پارک ملی دریایی نای‌بند، پارک ملی دیر نخیلو و دو جزیره مهم‌ام‌الگرم و نخیلو که مهم‌ترین محل‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی در حاشیه خلیج فارس هستند، عملیات پایش و علامت‌گذاری را به صورت شبانه تا سپیده‌دم انجام می‌دهند.

وی گفت: لاک‌پشت‌های منقار عقابی هر ۲ تا ۳ سال، برای لانه‌گزینی به این مناطق بازمی‌گردند و پس از تخم‌گذاری، به مناطق کم‌عمق جنوبی خلیج فارس جهت تغذیه مهاجرت می‌کنند. این گونه با وجود نقش مهمی که در شبکه غذایی دارد، به دلیل کاهش طول سواحل مناسب برای تخم‌گذاری و صید ضمنی ناشی از گیر افتادن در تور‌های صیادی، با تهدید‌های جدی مواجه است.

مرادزاده گفت: اگرچه این لاک‌پشت‌ها مورد مصرف مستقیم انسان قرار نمی‌گیرند، اما فعالیت‌های انسانی اثر منفی به‌سزایی بر زیستگاه و روند بقای آنها دارد؛ به‌گونه‌ای که از میان نوزادان به دنیا آمده تنها تعداد اندکی به سن بلوغ خواهند رسید.