فرمانده انتظامی میاندورود از طرح آرامش و دستگیری ۵۰ نفر از خرده فروشان و معتادان متجاهر آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در جریان اجرای این طرح بیش از ۱۹ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف، ۲ دستگاه خودرو سواری توقیف و تعداد ۵۰ نفر از خرده فروشان و معتادان متجاهر دستگیر که برخی از آنها دارای سابقه کیفری و تحت تعقیب مراجع قضایی بودند.

فرمانده انتظامی میاندوورد با بیان اینکه برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر از مطالبات جدی شهروندان است،گفت: اجرای این گونه طرح‌ها در راستای ارتقا احساس امنیت عمومی و پاکسازی چهره شهر از مظاهر ناهنجاری ادامه خواهد داشت.

سرهنگ طاهری افزود: همچنین در این طرح تعداد ۳۰ نفر معتاد متجاهر که از سطح محلات هدف و آلوده جمع آوری شده، ضمن هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، برای سیر مراحل بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.