مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: براساس دهک بندی سازمان هدفمندسازی یارانهها از دهک یک تا پنج به صورت رایگان از خدمات بیمهای این سازمان بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ افزود: همچنین همه شهروندان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت استان بوشهر و ساکنان دیگر شهرها (بوشهر، برازجان، گناوه، خورموج و کنگان) در صورت برخوردار نبودن از پرداخت حق بیمه و اینکه تحت پوشش هیچ بیمهای نباشند نیز میتوانند با پرداخت حق بیمه براساس دهک درآمدی خود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود، اقدام به ایجاد پوشش بیمه کنند.
بارگاهی افزود: همچنین بقیه افراد نیز چنانچه تحت پوشش هیچ بیمهای نباشند بسته به سطح دهک آنها با تعریف حق بیمه حداقلی در مراجعه به سامانه شهروندی csp.ihio.gov.ir و یا تماس با سامانه گویای ۱۶۶۶ به صورت شبانه روزی از نحوه بهره مندی از این خدمات اطلاع یابند.
وی ادامه داد: در زمان کنونی ۴۸۲ هزار نفر از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که ۱۰ هزار نفر از آنان در دسته بیماران سخت درمان قرار دارند.
بارگاهی عنوان کرد: نوع بیماری سخت درمان شناسایی شدهاست که بر اساس آمار درج شده بیماران دیالیزی در صدر و پس از آن بیماران مبتلا به سرطان قرار دارند.
وی یادآور شد: امسال بیماران خاص و سخت درمان تحت پوشش بیمه سلامت میتوانند با ارائه اصل مدارک درمانی خود تا سقف ۸۵۰ میلیون ریال کمک هزینه دریافت کنند در حالی که این مبلغ، سال گذشته ۷۰۰ میلیون ریال بود.
مدیرکل بیمه سلامت استان ادامه داد: یکی از خدمات این بیمه با توجه به اهمیت فرزندآوری ارائه خدمات درمان نازائی است که اکنون دو مرکز غیر دولتی و یک مرکز دولتی در این زمینه با بیمه سلامت در استان بوشهر همکاری میکند.
بارگاهی افزود: طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمه سلامت ۷۰ درصد از هزینههای درمان در مراکز ناباروری خصوصی و ۹۰ درصد در مراکز مربوطه دولتی را متعهد میشود.
وی گفت: درسه ماهه نخست امسال ۲۴۷ زوج نشان دار در استان بوشهر از خدمات درمان ناباروری با استفاده از پوششهای حمایتی این سازمان برخوردار شدهاند.