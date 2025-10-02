به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: خبر درگذشت زنده یاد پیمان نجف پور از فعالان حوزه رسانه و مطبوعات موجب تالم و تأثر گردید.

وی ادامه داد: این مصیبت را به همه بازماندگان بویژه مادر داغدار، همسر مکرمه و فرزند ایشان، جامعه بزرگ رسانه و مطبوعات استان خوزستان تسلیت و تعزیت می‌گویم. از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و جهت بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.