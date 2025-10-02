افتتاح مرکز مشاوره اسلامی سماح در رشت افتتاح مرکز مشاوره اسلامی سماح در رشت افتتاح مرکز مشاوره اسلامی سماح در رشت افتتاح مرکز مشاوره اسلامی سماح در رشت افتتاح مرکز مشاوره اسلامی سماح در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مرکز تخصصی مشاوره سماح از امروز به طور رسمی کار خود را در رشت آغاز کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان، در آیین افتتاح این مرکز گفت: مشاوره باید برگرفته از دین و بر مبنای آموزه های معارف اسلامی باشد راهنمایی و همراهی که لازم و ضروری است .

آیت الله رسول فلاحتی بر ضرورت بروز رسانی دانش و علم مشاوران تاکید و افزود: یادگیری و آموزش امری است که برای همیشه باید انجام شود و مشاور باید خود دانایی و علم کافی داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین عالم زاده نوری، معاون تهذیب و تربیت حوزه های علمیه کشور در این مراسم با اشاره به روایات معصومین علیهم السلام در زمینه مشاوره گفت : مومنان باید در رفع مشکلات و گره گشایی از مشکلات یکدیگر تلاش کنند .

وی با اشاره به بحران های اجتماعی و مشکلات پیش روی جوانان ، افزود: رهنمودهای مشاوران صالح و مومن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای این گونه برنامه ها نیاز حقیقی جامعه است.

حجت الاسلام رحمانی نیا رییس مرکز مشاوره سماح گفت: در این مرکز مشاوره خانواده ، مشاوره تحصیلی و امور اجتماعی زیر نظر کارشناسان حوزه علمیه ارایه می شود.