به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مرکز تخصصی مشاوره سماح از امروز به طور رسمی کار خود را در رشت آغاز کرد.
نماینده ولی فقیه در گیلان، در آیین افتتاح این مرکز گفت: مشاوره باید برگرفته از دین و بر مبنای آموزه های معارف اسلامی باشد راهنمایی و همراهی که لازم و ضروری است .
آیت الله رسول فلاحتی بر ضرورت بروز رسانی دانش و علم مشاوران تاکید و افزود: یادگیری و آموزش امری است که برای همیشه باید انجام شود و مشاور باید خود دانایی و علم کافی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین عالم زاده نوری، معاون تهذیب و تربیت حوزه های علمیه کشور در این مراسم با اشاره به روایات معصومین علیهم السلام در زمینه مشاوره گفت : مومنان باید در رفع مشکلات و گره گشایی از مشکلات یکدیگر تلاش کنند .
وی با اشاره به بحران های اجتماعی و مشکلات پیش روی جوانان ، افزود: رهنمودهای مشاوران صالح و مومن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای این گونه برنامه ها نیاز حقیقی جامعه است.
حجت الاسلام رحمانی نیا رییس مرکز مشاوره سماح گفت: در این مرکز مشاوره خانواده ، مشاوره تحصیلی و امور اجتماعی زیر نظر کارشناسان حوزه علمیه ارایه می شود.