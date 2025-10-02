پخش زنده
دکتر صبا پزشک ماندگار همدان خاطرات تحصیلی را در دبیرستان ابن سینا زنده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، دکتر محمدصادق صبا چهره ماندگار پزشکی استان همدان، با حضور در دبیرستان ابنسینا، یاد دوران تحصیل خود را زنده کرد و در گفتوگویی صمیمی با دانشآموزان، خاطرات گذشته را مرور نمود.
این دبیرستان با قدمتی ۱۲۰ ساله از مدارس تاریخی همدان به شمار میرود که تاکنون چهرههای برجستهای همچون شهید مصطفی احمدیروشن، دانشمند هستهای کشور، و مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده نامدار، در آن تحصیل کردهاند.
دکتر صبا نیز در دهه ۵۰ دانشآموز این مرکز آموزشی بوده و بازگشت او به فضای کلاسها، رنگ و بوی خاصی به مراسم بازگشایی مدارس بخشید.