ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به‌عنوان بازوی سرکوب رژیم پهلوی، با هدف کنترل و خاموش‌کردن صدای مخالفان تأسیس شد اما به سرعت به یکی از مخوف ترین نهادهای امنیتی خاورمیانه تبدیل شد.

ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور به فرمان محمدرضا شاه پهلوی و با همکاری مستشاران آمریکایی و اسرائیلی تأسیس شد.

هدف اصلی از تأسیس این سازمان، جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی مخالفان رژیم پهلوی، سرکوب جنبش‌های مردمی و کنترل اندیشه‌ها در فضای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور بود.

ساواک به‌سرعت به یکی از مخوف‌ترین نهاد‌های امنیتی خاورمیانه تبدیل شد و با استفاده از روش‌هایی، چون شکنجه، بازداشت‌های غیرقانونی، و سانسور شدید نقش مهمی در تثبیت دیکتاتوری پهلوی ایفا کرد.

سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، این سازمان رسماً منحل شد و به نمادی از استبداد، خشونت و سرکوب آزادی‌خواهان در تاریخ معاصر ایران بدل گشت.