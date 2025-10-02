به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: میزان صادرات از مرز‌های استان در نیمه اول امسال با ۳۵ درصد افزایش به سه میلیارد دلار رسیده است.

سخاوت خیرخواه افزود: میزان صادرات از مرز‌های آذربایجان‌غربی سالانه ۴.۶ میلیارد دلار است که در نیمه اول امسال این میزان به سه میلیارد دلار رسیده است.

خیرخواه، با بیان اینکه تعهدات ارزی ایجاد شده مانعی برای توسعه صادرات در استان است، اظهارکرد: در صورتیکه رفع تعهدات ارزی محقق نشود صادرات استان افزایش نخواهد یافت.

وی، چند نرخی بودن ارز را از چالش‌های دیگر صادرات دانست و گفت: اگر ارز تک نرخی شود صادرات از مرز‌های آذربایجان‌غربی ۱.۵ تا دو برابر افزایش می‌یابد.

خیرخواه، با اشاره به سهمیه ۴۵۰ میلیون دلاری استان در رویه تجارت مرزی اضافه کرد: با توجه به این رقم، می‌توان سالانه درآمدی معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال را برای مرزنشینان ایجاد کرد که این امر به صورت جدی پیگیری می‌شود.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه مرز‌های استان از ظرفیت‌های خوبی درتجارت مرزی برخوردارند، افزود: رویه تجارت مرزی در شهرستان‌های پیرانشهر، میرآباد و سردشت درحال اجراست و مرزنشینان از ماحصل آن برخوردارند.

خیرخواه اضافه کرد: آذربایجان‌غربی دارای موقعیت‌های استراتژیک و بین‌المللی است و ۲۵ درصد از حجم کل تجارت مرزی کشور از پایانه‌های این استان انجام می‌شود.