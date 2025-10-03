پخش زنده
سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: اجرای طرح نظارتی پایش و بازرسی از انبارها و مبارزه با احتکارکنندگان ۵۵ قلم کالای مشمول در استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسن اسماعیلپور افزود: با توجه به ضرورت نظارت بر انبار کالاها و صحتسنجی موجودی آنها، طرح استانی پایش و بازرسی از انبارهای استان بوشهر با هدف مبارزه با احتکار با همکاری دستگاههای نظارتی مرتبط اجرا شدهاست.
وی اضافه کرد: در اجرای این طرح، با راهاندازی تیمهای تخصصی و گشتهای مشترک و حضور میدانی نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، بازار استان با رویکرد پیشگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی تحت رصد بازرسان این اداره کل قرار خواهد گرفت.
اسماعیل پور عنوان کرد: این طرح با هدف کنترل هدفمند بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از احتکار، شامل ۵۵ قلم کالا از جمله کالاهای اساسی (نظیر برنج، شکر، روغن، گوشت و …)، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، تلفن همراه، انواع کالای دخانی، لاستیک خودرو سبک و سنگین، شیر خشک اطفال و صنعتی، سیمان خاکستری، مواد شوینده و سایر اقلام اجرا میشود.
سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صمت استان بوشهر تأکید کرد: همه واحدهای صنفی مکلف هستند اطلاعات مربوط به کالاها بویژه ورود و خروج کالا را در سامانه جامع تجارت و موجودی کالا را در سامانه جامع انبارها بهطور کامل و دقیق ثبت کنند.
وی اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، بویژه در انبارهای مشکوک، گرانفروشی و سایر موارد میتوانند گزارشهای خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ بهصورت شبانهروزی و یا بهطور حضوری به بازرسان معاونت بازرسی اداره کل صمت استان و ادارات صمت شهرستانها ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.