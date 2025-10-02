پخش زنده
يادواره ۳۲۸ شهيد شهرستان فاروج در آستان امامزاده سیاهدشت فاروج برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی حمیدرضا حاجی بابایی. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در يادواره ۳۲۸ شهيد شهرستان فاروج گفت شهدا با خدا معامله کردند و رفتند تا اسلام ناب را به دنيا معرفي کنند.
در این مراسم که در آستان امامزاده سیاهدشت فاروج برگزار شد، از کتاب آواي لبخند ستارهها، روايت زندگی شهيد مجيد حسينپور فاروجي، رونمايي و از پدران شهيد حداديان و محمدزاده، قدرداني شد.
این مراسم همچون دیگر یادواره های شهيدان، در آستانه برگزاری کنگره سه هزار شهيد خراسان شمالي، اجرایی شد.