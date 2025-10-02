پخش زنده
امروز: -
در ادامه اعتصاب سراسری و اعتراضات مردمی در کشمیر تحت کنترل پاکستان (AJK) دستکم ۹ نفر از جمله سه نیروی پلیس در جریان درگیریهای خشونتآمیز کشته و بیش از ۲۲۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس»؛ این خشونتها در سومین روز اعتصاب عمومی به دعوت «کمیته مشترک مردمی کشمیر» (JAAC) رخ داد.
همزمان با این اعتراضات، فعالیتهای تجاری و اداری در بیشتر مناطق کشمیر تحت کنترل پاکستان متوقف شد و اینترنت و ارتباطات تلفنی نیز در بخش بزرگی از منطقه قطع شد.
مقامات محلی اعلام کردند، تنها در منطقه «دهیرکوت»، سه مأمور پلیس در حمله افراد مسلح وابسته به کمیته مشترک مردمی کشمیر جان باختند.
بیانیه دولت محلی کشمیر پاکستان حاکی است، در مجموع ۱۷۲ پلیس و ۵۰ شهروند در درگیریهای ناشی از اعتراضات مذکور آسیب دیدهاند.
همزمان گزارشها از تیراندازی معترضان به سمت نیروهای امنیتی در چندین شهر از جمله مظفرآباد، راولاکوٹ و میرپور حکایت دارد.
کمیته مشترک مردمی کشمیر فهرستی گسترده از مطالبات ارائه کرده است که شامل لغو امتیازات ویژه طبقه حاکم، حذف ۱۲ کرسی ویژه پارلمان، لغو نظام سهمیهبندی، آموزش و درمان رایگان و یکسان، اصلاحات قضایی و همچنین تأسیس فرودگاه بینالمللی در منطقه است.
مقامات پاکستانی میگویند: دولت اسلامآباد و دولت محلی کشمیر پیشتر با بخش عمدهای از این خواستهها موافقت کرده بود، اما اختلاف بر سر چند موضوع، مذاکرات را ناکام گذاشته و به برپایی اعتصاب و اعتراضات کنونی منجر شده است.
نخستوزیر کشمیر تحت کنترل پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور پارلمانی پاکستان در اسلامآباد، از رهبران کمیته مشترک مردمی کشمیر برای بازگشت به میز مذاکره دعوت کرد و هشدار داد که ادامه خشونتها تنها به خونریزی بیشتر منجر خواهد شد.
«چودھری انورالحق» تأکید کرد: ۹۰ درصد مطالبات معترضان در مذاکرات قبلی پذیرفته شده و باقی موارد نیازمند اصلاحات قانون اساسی است که زمانبر خواهد بود.
«طارق فضل چودھری» وزیر امور پارلمانی پاکستان نیز اعلام کرد: به دستور نخستوزیر پاکستان به همراه وزیر امور کشمیر برای گفتوگو مستقیم با رهبران کمیته مردمی کشمیر به شهر مظفرآباد خواهد رفت.
فضای عمومی در شهرهای مختلف کشمیر پاکستان همچنان ملتهب گزارش میشود و بازارها بسته، راهها مسدود و فعالیتهای اقتصادی متوقف شده است؛ وضعیتی که به گفته ناظران فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم منطقه را تشدید کرده است.