به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این جشنواره که یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین رویداد‌های سینمایی کشور در حوزه کودک و نوجوان به شمار می‌رود، از ۱۲ تا ۱۶ مهر در سه بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بین‌الملل و بخش ویژه برگزار می‌شود.

نمایش فیلم‌های این دوره در بوشهر ویژه دانش‌آموزان مدارس این استان برنامه‌ریزی شده و قرار است طی پنج روز، هر روز در دو نوبت صبح در سالن سینما شهید آوینی برگزار شود.

این همزمانی فرصتی است تا کودکان و نوجوانان بوشهری همچون همسالان خود در اصفهان و دیگر استان‌ها در جریان تازه‌ترین آثار سینمایی این حوزه قرار گیرند و تجربه‌ای جمعی و فرهنگی را از سر بگذرانند.

جشنواره امسال علاوه بر اصفهان و بوشهر به‌طور همزمان در ۱۸ استان دیگر کشور نیز برپا خواهد شد تا گستره‌ای ملی از مخاطبان را در برگیرد و مدیران مدارس برای هماهنگی حضور دانش‌آموزان در این برنامه می‌توانند به دبیرخانه جشنواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر مراجعه کنند.