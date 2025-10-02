یازده عنوان کتاب در ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت استان مرکزی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت تجلیل شد.
استاندار مرکزی در این مراسم با تکریم رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به شهادت بیش از ۳۵ نفر از فرزندان استان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: خون پاک این شهدا بار دیگر روحیه ایثار، فداکاری و شهادت را در جامعه زنده کرد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: ملت ایران هیچگاه رشادتها و جانفشانیهای ایثارگران را فراموش نکرده و نخواهد کرد، همانگونه که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز مشاهده شد، با وجود همه مشکلات معیشتی و اختلافنظرها، ملت در داخل و خارج از کشور یکصدا حامی انقلاب، نظام و دین خود ایستادند.
او گفت: آنچه ایثارگران در دوران دفاع مقدس آفریدند، سرمایهای معنوی و الهامبخش برای همه نسلهاست و جامعه اسلامی قدرشناس این جانفشانیها خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان هم به رشادتها و از خودگذشتگیهای رزمندگان و نقش بی نظیر آنان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور مدیون ایثار، رشادت، جانفشانی رزمندگان و شهدا است.
سرهنگ غلامرضا کریمی افزود: دستاوردهای بسیاردر طول ۴۵ سال بعد از دفاع مقدس بویژه در حوزه دفاعی که در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد آن بودیم و یک قدرت بازدارنده و قوی حاکی از زحمات رزمندگان، شهدا و پیشکسوتان است که توانستند این اقتدار را برای نظام ایجاد کنند.
در این مراسم از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت تجلیل و از ۱۱ عنوان کتاب با موضوع نقش حضرت امام (ره) در دوران دفاع مقدس رونمایی شد.