به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری با سلاح سرد بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ آزادی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متهمان پیش از حضور ماموران از محل متواری شده بودند، افزود: با تحقیقات تخصصی پلیس ، ۳ نفر از عاملان اصلی درگیری و چاقوکشی شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ علیرضا شائینی با بیان اینکه حال مضروب مساعد است گفت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود تاکید کرد: پلیس با هنجارشکنانی که باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شوند، بدون اغماض برخورد سختی خواهد داشت.