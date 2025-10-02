به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس دانشگاه شهرستان فسا گفت: در گزارش انتشار یافته الزویر در سال ۲۰۲۵، ۶ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه، در فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

حجت الله باده یان افزود: دکتر محمدجواد امیری (دانشیار گروه علوم و مهندسی آب)، دکتر عبدالرسول زارعی (دانشیار گروه مهندسی طبیعت)، دکتر مریم زاهدی فر (دانشیار گروه مهندسی طبیعت)، دکتر الهه عابدی (دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی)، دکتر علیرضا عباسی (دانشیار گروه مهندسی برق) و دکتر سید محمدباقر هاشمی (دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی) از جمله این دانشمندان هستند.

وی بیان کرد: با انتخاب این ۶ نفر، حدود ۱۰ درصد از اعضای این دانشگاه موفق شدند جزء دانشمندان ۲درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۵ قرار بگیرند.

رییس دانشگاه فسا گفت: این اطلاعات بر اساس یک شاخص ترکیبی و استاندارد شده در خصوص تعداد مقالات، h-index و جایگاه نویسندگان ارائه می‌شود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.