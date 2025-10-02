به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان و قشر‌های مختلف مردم قدرشناس، چایخانه امام رضا (ع) در جوار گلزار مطهر شهدای گمنام شهرستان شادگان افتتاح شد.

حجت الاسلام موسوی، امام جمعه شادگان با اشاره به بهره برداری از چایخانه امام رضا (ع) در این شهرستان گفت: این اقدام نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و معنوی جامعه دارد و می‌تواند نقطه‌ای برای گردهمایی، آموزش و رشد معنوی شهروندان باشد.