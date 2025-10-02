به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حسین امیدخواه با اشاره به دریافت خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو پژو حامل فلزیاب قاچاق در منطقه ییلاقی بهارکش بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس شهرستان املش قرار گرفت گفت: مأموران انتظامی پاسگاه کجید ضمن اطمینان از صحت موضوع پس از هماهنگی قضائی و با همکاری نماینده میراث فرهنگی خودروی مورد نظر را شناسایی و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک دستگاه فلزیاب قاچاق و متعلقات آن و یک عدد بیل، ۱ عدد کلنگ، ۱ عدد پتک و ۱ عدد دیلم آهنی کشف شد.

فرمانده انتظامی املش با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اشیای کشف شده را ۱ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: ۵ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ امیدخواه در پایان با بیان اینکه پلیس با غارتگران میراث فرهنگی کشور برخورد جدی خواهد کرد از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.