به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بیستمین جشنواره شهید رجایی استان لرستان، چهارشنبه نهم مهرماه با حضور مسئولان ارشد استانی و دستگاه‌های منتخب برگزار و ادارات و مدیران نمونه استانی معرفی شدند.

در این جشنواره از علیرضا شیروی، مدیر کل صدا و سیمای لرستان با اهدای لوح سپاس و تندیس جشنواره قدردانی و از خدمات رسانه استانی تجلیل شد.

جشنواره شهید رجایی به استناد مواد ۸۱ و ۸۲ مدیریت خدمات کشوری و در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در شاخص‌های عمومی و اختصاصی، نظام اداری و حکمرانی، مأموریت محور، بهبود تحول سازی و ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ برگزار شد.