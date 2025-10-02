

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در مراسم قدردانی از نخبگان استان با اشاره به اینکه نخبگان، برگزیدگان جامعه و سرمایه‌های ارزشمند برای توسعه و پیشرفت کشور هستند گفت: اشتغال، مسکن و موضوع های معیشتی از مهمترین موضوعاتی است که جامعه نخبگانی بر آن تأکید دارد و ما با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنیم راهکارهای عملی برای رفع این دغدغه‌ها ارائه دهیم.



وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مدیران استان از نیروهای بومی و نخبگان انتخاب شده‌اند افزود: بکارگیری ظرفیت نخبگان در اولویت مدیریت استان قرار دارد و در همین خصوص ۹۳ درصد مدیران منصوب شده در یک سال گذشته از میان نیروهای توانمند استان بوده‌اند.



استاندار همچنین ضمن قدردانی از حضور جامعه نخبگانی گفت: فرصت معرفی ظرفیت‌های استان در برنامه‌های ملی رسانه‌ای همچون ایران‌جان می‌تواند بستری برای نمایش توانمندی‌های خراسان جنوبی باشد و از نخبگان انتظار داریم در این زمینه یاریگر استان باشند.



نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز با تأکید بر بهره گیری از توان علمی و مهارتی نخبگان گفت: مسئولان باید با فراهم کردن امکانات علمی و رفاهی برای نخبگان، از مهاجرت آنان به خارج کشور جلوگیری کنند.

فرمانده سپاه انصار الرضای استان هم گفت: اگر قرار است برای کشورمان گامی برداریم باید از علم و مهارت نخبگان مان برای موفقیت در این مسیر بهره بگیریم.