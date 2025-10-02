پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی بر بهره گیری از علم نخبگان در صنعت و اعطای تسهیلات به این افراد برای به نتیجه رساندن طرحهای تحقیقاتی شان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در مراسم قدردانی از نخبگان استان با اشاره به اینکه نخبگان، برگزیدگان جامعه و سرمایههای ارزشمند برای توسعه و پیشرفت کشور هستند گفت: اشتغال، مسکن و موضوع های معیشتی از مهمترین موضوعاتی است که جامعه نخبگانی بر آن تأکید دارد و ما با تشکیل هیئتهای اندیشهورز در حوزههای مختلف تلاش میکنیم راهکارهای عملی برای رفع این دغدغهها ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مدیران استان از نیروهای بومی و نخبگان انتخاب شدهاند افزود: بکارگیری ظرفیت نخبگان در اولویت مدیریت استان قرار دارد و در همین خصوص ۹۳ درصد مدیران منصوب شده در یک سال گذشته از میان نیروهای توانمند استان بودهاند.
استاندار همچنین ضمن قدردانی از حضور جامعه نخبگانی گفت: فرصت معرفی ظرفیتهای استان در برنامههای ملی رسانهای همچون ایرانجان میتواند بستری برای نمایش توانمندیهای خراسان جنوبی باشد و از نخبگان انتظار داریم در این زمینه یاریگر استان باشند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز با تأکید بر بهره گیری از توان علمی و مهارتی نخبگان گفت: مسئولان باید با فراهم کردن امکانات علمی و رفاهی برای نخبگان، از مهاجرت آنان به خارج کشور جلوگیری کنند.
فرمانده سپاه انصار الرضای استان هم گفت: اگر قرار است برای کشورمان گامی برداریم باید از علم و مهارت نخبگان مان برای موفقیت در این مسیر بهره بگیریم.