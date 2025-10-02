مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امسال طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، پاییز و زمستان سردتری نسبت به پارسال خواهیم داشت، اظهار کرد: امیدوارم با همکاری همه مردم و تلاش دست‌اندرکاران، بتوانیم مصرف بهینه را نهادینه کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسلم رحمانی گفت: مدیران و کارکنان شرکت ملی گاز ایران با همکاری و همبستگی، زمستان سخت سال ۱۴۰۳ را با موفقیت پشت سر گذاشتند. فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌های گاز استانی و حمایت مدیریت‌های ستادی، از جمله حراست، روابط عمومی، اچ‌اس‌ئی، انرژی و کربن، مالی و برنامه‌ریزی نقش کلیدی در این موفقیت داشتند.

وی افزود: یکی از دستاورد‌های امسال، عبور موفق از ۱۲ روز جنگ عملیاتی بود که تمامی استان‌ها درگیر آن بودند و تلاش کارکنان در بخش‌های مختلف بار‌ها مورد تقدیر رئیس‌جمهوری و وزیر نفت قرار گرفت.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امسال طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، پاییز و زمستان سردتری نسبت به پارسال خواهیم داشت، اظهار کرد: امیدوارم با همکاری همه مردم و تلاش دست‌اندرکاران، بتوانیم مصرف بهینه را نهادینه کنیم و آینده بهتری برای کشور رقم بزنیم.