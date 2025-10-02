پخش زنده
با اعلام باشگاه استقلال، کمیل قاسمی به عنوان سرمربی تیم کشتی استقلال جویبار منصوب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در نشستی با علی علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال بر سر گسترش حضور این باشگاه در رشتههای کشتی آزاد و فرنگی به توافق رسیدند.
کشتی به عنوان ورزش اول ایران و نماد پهلوانی و جوانمردی، جایگاهی بیبدیل در فرهنگ مردم دارد. باشگاه استقلال با هدف توسعه این رشته ملی و مردمی، تصمیم به حضوری جدی در این عرصه دارد.
بر اساس این توافق، تیم کشتی آزاد استقلال در مهد کشتی ایران، یعنی جویبار، راهاندازی شده و با نام استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت میکند. مدیریت این تیم بر عهده سلمان قادری، سرپرستی بر عهده اسدالله رضایی و هدایت فنی تیم بر عهده قهرمان المپیک، کمیل قاسمی است. اسامی کشتیگیران استقلال جویبار به زودی اعلام میشود.
همچنین مقرر شد تیم کشتی فرنگی استقلال هم در شهر قم راهاندازی شود.
در مراسم قرعهکشی لیگ برتر کشتی آزاد، تیمهای بانک شهر، دانشگاه آزاد بابل و استقلال جویبار در گروه B و تیمهای ستارگان ساری، نامآوران خراسان شمالی و خیبر خرمآباد در گروه A قرار گرفتهاند.