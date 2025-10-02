خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جریان حضور استاندار میسان عراق در شهرستان دهلران، بر اهمیت ویژه بازگشایی مرز و بازارچه چیلات تأکید کرد و از تشکیل کمیته‌ای برای تکمیل زیرساخت‌ها و فرآیند‌های راه اندازی پایانه چیلات دهلران خبر داد و اظهار داشت: زیرساخت‌های احداث بازارچه و گذرگاه مرزی در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جریان حضور استاندار میسان عراق در شهرستان دهلران، بر اهمیت ویژه بازگشایی مرز و بازارچه چیلات تأکید کرد و از تشکیل کمیته‌ای برای تکمیل زیرساخت‌ها و فرآیند‌های راه اندازی پایانه چیلات دهلران خبر داد و اظهار داشت: زیرساخت‌های احداث بازارچه و گذرگاه مرزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به تأکید ویژه دولت بر دیپلماسی مرزی، پیگیری‌های خوبی در این زمینه انجام شده است و امروز برای نخستین بار استاندار میسان عراق از مرز چیلات وارد خاک کشورمان و شهرستان دهلران شد.

کرمی اضافه کرد: هر دو استان ایلام و میسان از ظرفیت‌های بالایی برخوردارند و امید است که در زمان کوتاهی، اقدام‌های لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها و آغاز رسمی مباحث تجاری و زیارتی از مرز چیلات به انجام برسد.

استاندار ایلام این دیدار را نشان‌دهنده عزم جدی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دانست و ادامه داد: امیدواریم با همکاری‌های گسترده‌تر، شاهد رونق بیشتر در این زمینه باشیم.