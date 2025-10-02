پخش زنده
قیمت نفت در پی نگرانیها از اختلال صادرات روسیه و تقاضای ذخیرهسازی چین افزایش یافت، هرچند فشار عرضه و تعطیلی دولت آمریکا مانع از رشد بیشتر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی نگرانیها از اختلال احتمالی در صادرات نفت خام روسیه که سبب حمایت نسبی از بازار شد، قیمت نفت پس از سه روز کاهش در معاملههای روز پنجشنبه (دهم مهر) افزایش یافت، هرچند نگرانیها از مازاد عرضه همچنان مانع رشد بیشتر قیمتهاست.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۴۹ دقیقه روز پنجشنبه بهوقت گرینویچ با ۱۴ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۱۴ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، ۶۱ دلار و ۹۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
جیووانی استانوو، تحلیلگر کالا در مؤسسه UBS، در این باره گفت: دوباره شاهد نگرانیهایی درباره اختلال صادرات نفت روسیه در بازارهای جهانی نفت هستیم، اما تا زمانی که این اختلالها بهطور واقعی رخ ندهند، واکنش بازار محدود خواهد بود.
وزیران دارایی گروه هفت روز چهارشنبه (نهم مهر) اعلام کردند که با هدف افزایش فشار بر روسیه، اقدامهایی را علیه خریداران نفت این کشور و نهادهایی که در دور زدن تحریمها نقش دارند، اتخاذ میکنند.
هیرویوکی کیکوکاوا، استراتژیست ارشد شرکت سرمایهگذاری نیسان سکیوریتیز، گفت: با نزدیک شدن قیمت نفت خام دابلیوتیآی به سطح حمایتی ۶۰ دلار، علاقه به خرید افزایش یافت، همچنین، افزایش خطرهای ژئوپلیتیک و گمانهزنیها درباره تحریمهای شدیدتر علیه نفت روسیه سبب افزایش قیمتها شدند.
دو مقام رسمی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا اطلاعات لازم برای حملات موشکی دوربرد به زیرساختهای انرژی روسیه را در اختیار اوکراین قرار میدهد؛ موضوعی که گزارش پیشین روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال هم این موضوع را تأیید کرده بود.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، این اطلاعات میتواند حمله به پالایشگاهها، خطوط لوله و دیگر زیرساختهای انرژی روسیه را برای اوکراین تسهیل کند.
برخی تحلیلگران افزایش قیمت را ناشی از جهش فنی پس از افت شدید قیمتها در روز چهارشنبه دانستهاند.
بهگفته معاملهگران، تقاضای ذخیرهسازی از سوی چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، نیز از قیمتها حمایت کرده و روند کاهشی را محدود کرده است.
کیکوکاوا همچنین افزود: تعطیلی دولت آمریکا نگرانیهایی را درباره چشمانداز اقتصاد جهانی ایجاد کرده، در حالی که انتظارها برای لغو بخش دیگری از کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) بر احساسات بازار تأثیر گذاشته و مانع از رشد بیشتر قیمتها شده است.
سه منبع مطلع از مذاکرات اعلام کردند که هشت کشور اوپکپلاس ممکن است در نشست یکشنبه هفته آینده (۱۳ مهر) با لغو روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای موافقت کنند؛ رقمی که سه برابر رقم تصویب شده برای ماه اکتبر (۱۳۷ هزار بشکه در روز) خواهد بود. این تصمیم با هدف تلاش عربستان سعودی برای پس گرفتن سهم بازار مطرح شده است.
خورخه مونتپک، مدیرعامل گروه اونیکس کپیتال، گفت: نگرانیها درباره مازاد عرضه در بازار در کاهشهای اوایل هفته نقش داشتهاند، اما تغییر برای قیمتها نشان میدهد که معاملهگران هنوز متقاعد نشدهاند که افت قیمتها به آن شدتی که برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند، ادامه خواهد یافت.
در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخیرهسازیهای نفت خام، بنزین و فرآوردههای تقطیری این کشور در هفته منتهی به ۲۶ سپتامبر (چهارم مهر) افزایش یافته است؛ موضوعی که با کاهش فعالیت واحدهای پالایشی و افت تقاضا مرتبط دانسته شده است.
بر اساس این گزارش، ذخیرهسازیهای نفت خام با یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش به ۴۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید؛ در حالی که در نظرسنجی رویترز، افزایش یک میلیون بشکهای پیشبینی شده بود.