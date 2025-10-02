پخش زنده
با مشارکت شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، ۳۰ واحد آموزشی در خوزستان تجهیز و بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند خیلج فارس گفت: این تعداد مدرسه در راستای مسئولیتهای اجتماعی و با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در شهرستانهای بهبهان و آغاجاری تجهیز و بازسازی شدهاند.
جوانشیر صادقی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد اعتبار مسئولیتهای اجتماعی این شرکت به حوزه آموزش استان اختصاص یافته است، افزود: طبق دستور رییسجمهور تلاش شد مسئولیتهای اجتماعی این شرکت به سمت بازسازی و خرید تجهیزات آموزشی هدایت شود.
وی اظهار کرد: یک کارگروه مسئولیتهای اجتماعی در شرکت بید بلند برای شناسایی و برآورد نیازهای مناطق محروم استان تشکیل شده است که بر همین اساس اقدامات حمایتی انجام میشود.