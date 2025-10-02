به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجمع انتخاباتی هیات تری اتلون استان اصفهان به ریاست سیدمهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان و با حضور روح الله رمضانی دبیر فدراسیون جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضای مجمع امروز پنجشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۴ در تالار اجتماعات سرای ورزشکاران برگزار شد که محمد شرفا به عنوان رئیس هیات تری اتلون استان انتخاب شد.

برای تصدی پست ریاست هیات تری اتلون استان اصفهان محمدرضا باجول، محمد باقری و محمد شرفا ثبت نام کرده بودند که باقری به نفع شرفا انصراف خود را به صورت کتبی اعلام کرد و شرفا با کسب ۱۴ از ۲۰ رای ماخوذه به عنوان رئیس هیات انتخاب شد و محمدرضا باجول نیز ۶ رای به دست آورد.

همچنین الهام تکثیری به عنوان نایب رئیس، مریم نصر به عنوان خزانه دار، مهران اسدی، رضا رهنما و علی امینی به عنوان عضو هیئت رئیسه هیات تری اتلون استان اصفهان انتخاب شدند.

رشته سه گانه، ورزش ترکیبی است که شرکت‌کنندگان در آن با انجام سه ورزش شنا، دوچرخه سواری و دویدن در پنج مرحله پی درپی در مسافت‌ها و محیط‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این رشته ورزشی در سال ۲۰۰۰ جزو رشته‌های المپیکی قرار گرفت و هم اکنون اعضای اتحادیه جهانی آن به بیش از ۱۷۵ کشور رسیده است.