به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ یداله رحمانی در حاشیه بازدید میدانی وزیر گردشگری از منطقه بکر و چشمگیر تنگ پیرزال، از تدوین یک بسته پیشنهادی جامع برای توسعه این منطقه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در دستور کار برای سفر آتی هیئت دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: با تکمیل مطالعات کارشناسی، بسته پیشنهادی جامعی برای توسعه منطقه گردشگری تنگ پیرزال آماده شده است.

رحمانی در تشریح جزئیات این بسته پیشنهادی تصریح کرد: بر اساس این طرح، محدود‌های به طول تقریبی سه و نیم کیلومتر از تنگ پیرزال، به عنوان یک منطقه نمونه گردشگری تعریف خواهد شد.

وی گفت: هدف ما ایجاد یک مقصد گردشگری چندمنظوره و جذاب است که در قالب این بسته جامع، طرح های متنوعی از جمله ایجاد دریاچه و آبشار‌های مصنوعی، احداث تله کابین و زیپلاین، و همچنین طراحی پیست تخصصی صخره‌نوردی پیش‌بینی شده است.