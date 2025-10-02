تدوین بسته جامع توسعه منطقه گردشگری تنگ پیرزال چرام
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آمادهشدن بسته پیشنهادی جامعی برای توسعه منطقه نمونه گردشگری تنگ پیرزال خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این طرح در دستور کار برای سفر آتی هیئت دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: با تکمیل مطالعات کارشناسی، بسته پیشنهادی جامعی برای توسعه منطقه گردشگری تنگ پیرزال آماده شده است.
رحمانی در تشریح جزئیات این بسته پیشنهادی تصریح کرد: بر اساس این طرح، محدودهای به طول تقریبی سه و نیم کیلومتر از تنگ پیرزال، به عنوان یک منطقه نمونه گردشگری تعریف خواهد شد.
وی گفت: هدف ما ایجاد یک مقصد گردشگری چندمنظوره و جذاب است که در قالب این بسته جامع، طرح های متنوعی از جمله ایجاد دریاچه و آبشارهای مصنوعی، احداث تله کابین و زیپلاین، و همچنین طراحی پیست تخصصی صخرهنوردی پیشبینی شده است.
استاندار در پایان تأکید کرد: با حمایت دولت و با تکمیل مراحل مطالعاتی، این طرح کلید خورده و شاهد تحولی بزرگ در صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.