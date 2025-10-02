یک شرکت دانش‌بنیان، با حمایت ۴۴ میلیارد تومانی اعتبار مالیاتی، توسعه توربین بخار بومی پیشرفته‌ای را به مراحل نهایی رسانده است که علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق کشور، صرفه‌جویی ارزی چشمگیری به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکتی دانش بنیان با اتکا به دانش بومی شده و تجربه بیش از دو دهه طراحی و ساخت توربین‌های گاز و بخار، موفق شد پروژه توسعه دانش فنی و طراحی توربین بخار بومی دو فشاره با توان نامی ۱۸۰ مگاوات MST-۵۰/۱۸۰۱ را به مراحل نهایی خود برساند.

این توربین مطابق با فناوری روز دنیا طراحی شده است و در چرخه ترکیبی با توربین گاز MGT-۷۰ قادر خواهد بود راندمان سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها را تا حدود ۵۳ درصد افزایش دهد.

این محصول یک توربین بخار تک پوسته، دو فشاره، با جریان عبوری Counter Flow و با فشار ۱۰۰ بار، دمای ۵۵۵ درجه سانتی‌گراد و دبی ۱۴۱.۱ کیلوگرم بر ثانیه در ورود به توربین بخار طراحی شده است و توان نامی آن در پیکربندی چرخه ترکیبی ۱۷۸ مگاوات خواهد بود.

جعفر هوشمند، مدیر طراحی و توسعه این محصول گفت: بیش از ۹۵ درصد فاز طراحی مهندسی این توربین تکمیل شده و فاز‌های تأمین و ساخت آن نیز آغاز شده است.

وی افزود: چالش‌های فنی متعددی همچون طراحی روتور و پره‌ها، استفاده از متریال‌ها و فناوری جدید ساخت، محاسبات دینامیکی، مطابقت با استاندارد‌های روز دنیا، طراحی سیستم‌های کنترلی و همچنین تامین برخی قطعات خاص با فناوری پیشرفته، از مهم‌ترین موانع در مسیر این پروژه بوده‌اند.