شهدای اقتدار، نماد‌های ایثار و مقاومت ملت بزرگ ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی در دیدار با خانواده پاسدار شهید سید نبی الله حسینی خواه از شهدای اقتدار از گروه ۶۴ الحدید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر افزود: این عزیزان با نثار جان خویش، مظهر تجلی عزت و شرف ملت ایران محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد:خانواده‌های معزز شهدا نیز به عنوان نگهداران میراث پرچم داران شهید، همواره مورد تکریم و احترام نظام و ملت هستند. صبر و استقامت این خانواده‌ها، درس وفاداری و پایمردی به نسل‌های آینده می‌آموزد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه بیان کرد: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، حفظ حریم و حرمت شهدا و خانواده‌های آنان یک وظیفه ملی و دینی است. برنامه‌های گسترده‌ای برای پاسداشت مقام بلند این عزیزان در دست اجرا می‌باشد.

پاسدار شهید سید نبی الله حسینی خواه از رزمندگان گروه ۶۴ الحدید بود که در حمله متجاوزان صهیونی به میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.