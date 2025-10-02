به گزارش؛ «حکمت آشور» سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بدره اظهار داشت: نیرو‌های منابع طبیعی، داوطلبان مردمی و دستگاه‌های امدادی برای مهار آتش در منطقه حضور دارند، اما به دلیل سخت‌گذر بودن محل، هنوز موفق به کنترل کامل آتش نشده‌اند.