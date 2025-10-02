به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در کاشان گفت:یکی از اقدامات مهم این سازمان، واگذاری اختیار به میز‌های توسعه صادرات است که بر اساس کالا‌های مزیت‌دار در استان‌ها فعال شده‌اند.

امیر روشن بخش قنبری با بیان اینکه تاکنون ۸۲ میز توسعه صادرات راه اندازی شده که هدف آن شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های عملی است، ادامه داد: در سال‌های گذشته، نهاد‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر کدام به طور جداگانه وارد حوزه سیاست‌گذاری صادرات شده‌اند که این پراکندگی موجب بروز چالش‌هایی شده و برای رفع این مشکل نیاز به یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه‌ها داریم.

وی ادامه داد: هدف از اجرای پیمان سپاری ارزی تعادل در بازار ارز و بازگرداندن منابع به عرصه تولید بوده، اما نتایج دلخواه حاصل نشده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی در زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری شده است.

امیر روشن بخش قنبری گفت: بخش خصوصی همواره در مواجهه با مشکلات، مسیر‌های جایگزین خود را یافته و راه‌حل نهایی در اصلاح سیاست‌ها و همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی است تا بتوانیم زنجیره تولید تا صادرات را به درستی مدیریت کنیم.

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: سازمان توسعه تجارت با همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی، در حال بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است و تلاش می‌کند صدای صادرکنندگان را به شکل شفاف و کارشناسی به تصمیم‌گیرندگان منتقل کند.

روشن بخش قنبری گفت: با برداشته شدن محدودیت‌های غیرضروری مانند پیمان سپاری، می‌توان شاهد رشد چشمگیر صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی بود.

کاشان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید و صنعت کشور دارای هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی است.

این شهرستان با داشتن هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه همسنگ شامل ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی درجه یک، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه، در منطقه‌ای راهبردی و در مسیر کریدور شمال - جنوب کشور و بالعکس قرار دارد.

سهم کاشان در صادرات فرش ماشینی به خارج از کشور ۷۵ درصد است و به همین دلیل این منطقه به قطب تولید فرش ماشینی معروف است.

اتاق بازرگانی کاشان به دلیل در مسیر قرار گرفتن کاشان در راه‌های استانی و بین‌المللی و همچنین وجود راه‌آهن سراسری بیش از نیم قرن قبل و پیشتر از برخی مراکز استان‌ها تاسیس شده است.