برخورد کامیونت و لیفان X ۶۰ در محور شهرضا -اصفهان چهار فوتی و یک مصدوم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان؛ امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی برخورد کامیونت و لیفان X ۶۰ در محور شهرضا -اصفهان- تقاطع شاهزاده علی اکبر به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه ۴ نفر شامل (۲ زن و ۲ مرد۳۰تا۴۰ساله) بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت و یک مرد ۲۹ ساله مصدوم شد.

مصدوم این حادثه به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.