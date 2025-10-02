صدای پای «محمد جان محمدلو»، این روز‌ها از پیست تمرین به گوش می‌رسد، همان پا‌هایی که چند ماه پیش او را به قله قهرمانی ایران رساندند و حالا قرار است فاصله روستای «حکان» در درگزین تا سکو‌های معتبر «پارا آسیایی» را طی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «محمد» ورزشکار نابینای است که پس از کسب مدال طلای کشوری، در یک حرکت حساب‌شده، چشم انداز خود را به فراسوی مرز‌ها گسترده است.

این ورزشکار بلند همت، اهل روستای حکان شهرستان درگزین این روز‌ها علاوه بر درس و مدرسه خود را مسابقات دو میدانی پاراآسیایی که آذر ماه قرار است در کشور امارات برگزار شود، آماده می‌کند.