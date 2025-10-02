نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: با بالفعل‌سازی ظرفیت‌های بالقوه استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، علمی و فرهنگی، قزوین می‌توان بخش عمده‌ای از نیاز‌های کشور را برطرف کرد.

تأکید بر اهمیت چشمه نور و لزوم رفع کمبود‌های درمانی و زیرساختی در قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، طرح چشمه نور را یک پروژه ملی و بین‌المللی توصیف کرد و گفت: در صورت به سرانجام رسیدن این طرح، شاهد یک جهش علمی در کشور و منطقه خواهیم بود و استان قزوین به قطب علمی تبدیل خواهد شد؛ لذا توجه مسئولان کشوری به این پروژه حیاتی است.

امام جمعه قزوین همچنین بر لزوم توجه به کمبود‌های درمانی در استان تأکید کرد و وضعیت آب شرب را با همکاری سازمان اوقاف در حال پیگیری خواند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری، دشت قزوین را یکی از نقاط کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دانست و خواستار توجه ویژه به آن شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به لزوم بهسازی و احداث راه‌های روستایی، به ویژه در مناطق طارم و الموت، اشاره کرد و این اقدامات را در جهت توسعه و تسهیل دسترسی‌ها ضروری برشمرد.

تأکید بر رفع تراکم دانش‌آموزی و فرسودگی مدارس

مدیر کل آموزش و پرورش استان هم به فرسودگی ۴۵۰ مدرسه از مجموع هزار و ۵۰۰ مدرسه استان اشاره کرد و گفت: مدرسه کانکسی هم داریم که نیازمند توجه جدی است.

وی افزود: نسبت دانش‌آموز به معلم در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است که این خود چالشی دیگر محسوب می‌شود.

اصغری، توزیع نامتوازن رشته‌های تحصیلی را یکی دیگر از مشکلات دانست و بر اهمیت توسعه هنرستان‌ها تأکید کرد.

وی همچنین از استقبال پورمحمدی از ایجاد هنرستان‌ها در کنار صنایع خبر داد و این اقدام را توصیه کرد. کمبود سرانه ورزشی نیز از دیگر مسائلی بود که مدیر کل آموزش و پرورش به آن اشاره کرد.

تکمیل ورزشگاه ۶ هزار نفری نیازمن اعتبار