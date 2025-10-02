پخش زنده
امروز: -
با صدور ۴۳۵ پروانه ساختمانی در بخش نوسازی مسکن در سال جاری ، آذربایجان غربی رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: با هدف نوسازی مساکن بافتهای فرسوده شهری و ارتقای کیفیت ساخت و سازها و پیگیریهای راه و شهرسازی و همکاری شهرداریهای استان ۴۳۵ پروانه ساختمانی در حوزه نوسازی مسکن در سال جاری در آذربایجان غربی صادر شده که با این آمار رتبه دوم کشوری به این استان رسیده است.
پیمان آرامون اظهار داشت: در راستای نوسازی مسکن بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و بر اساس آمارهای سامانه ستاد بازآفرینی شهری پایدار این عملکرد از ابتدای سال جاری ثبت شده است.
وی ادامه داد: در مجموع طی امسال برای یک هزار و ۷۷ واحد مسکونی در قالب ۴۳۵ پروژه ساختمانی مجور نوسازی صادر شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: متقاضیان نوسازی مساکن در سطح استان از خدمات بستههای تشویقی بهرهمند شدهاند و باید به این مساله توجه کرد که نوسازی واحدهای مسکونی یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش ایمنی، زیبایی، و بهرهوری ساختمانهاست و این موضوع بهویژه در مناطق فرسوده و آسیبدیده، بهطور جدی دنبال میشود.
آرامون بیان کرد: نوسازی مساکن در بافتهای فرسوده شهری نیازمند یک عزم جدی و مشارکت همه جانبه شهرداران و مسئولان شهرستانی است که باید بر این امر اهتمام ورزید.