سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه تلاشهای اخیر سه کشور اروپایی برای احیای تحریمهای ایران از نظر قانونی، باطل و بیاعتبار است، از اقدام عجولانه، جانبدارانه و خارج از اختیارات دبیرخانه سازمان ملل در صدور بیانیهای در این باره انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ماریا زاخارووا پنجشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: دبیرخانه سازمان ملل با عجله بیانیهای را در وبسایت خود در مورد احیای قطعنامههای تحریم ایران منتشر کرد.
وی اظهار داشت: این حرکت، نمونهای از اقدام دبیرخانه سازمان ملل خارج از اختیارات، وظایف و نقض قوانین بینالمللی است، صرفاً به این دلیل که این دبیرخانه به صورت جانبدارانه از غربیها عمل میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین تأکید کرد: اقداماتی که برخی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن تحریمهای ضد ایران انجام دادهاند، مصداق دستکاری آشکار بوده و اساساً از نظر قانونی باطل و بیاعتبار است.
وی یادآور شد: انگلیس، فرانسه و آلمان تلاش کردند که از سازوکارهای بازگرداندن تحریمها در قطعنامه ۲۲۳۱ استفاده کنند، اما آنها فاقد زمینهها و ظرفیتهای قانونی برای انجام این کار بودند.
زاخارووا اظهار داشت: این وضعیت به دلیل نقضهای مکرر این قطعنامه توسط کشورهای اروپایی از جمله خودداری آنها از انجام تعهدات خود در چارچوب برجام تا سال ۲۰۲۳ ایجاد شد.
وی تأکید کرد: اروپاییها همچنین عمداً الزامات توافقشده شورای امنیت سازمان ملل در مورد رویه آغاز این مکانیسم که به عنوان «اسنپبک» نیز شناخته میشود، را دور زدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: بنابراین، درخواست انگلیس و «ارتش اروپا» از دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در ۲۸ آگوست و همچنین قطعنامه بعدی کرهجنوبی در مورد آینده تحریمهای ایران، از ابتدا ماهیتی دستکاریشده داشتند و نمیتوانستند در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ لحاظ شوند، بر این اساس، نتایج بحثهای آنها از نظر قانونی باطل و بیاعتبار است.
وی خاطرنشان کرد: آنها نمیتوانند هیچ تعهد قانونی را بر سایر کشورها (در راستای اعمال مجدد تحریمهای ایران) تحمیل کنند.
زاخارووا گفت:به عبارت ساده، کاری که «تروئیکای اروپایی» انجام داد، یک مجموعه اقدامات کاملاً گستاخانه و نادرست و مصداق دستکاری بود.