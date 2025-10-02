پخش زنده
فرزانه صادق از بیمارستان ۱۶۰ تختی مادر و کودک جایگزین فاطمه الزهرا (س) بوشهر، بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از تکمیل ۶۴ درصدی طرح بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر جایگزین فاطمه الزهرا (س) خبر داد و اظهار داشت: این طرح طبق برنامه تا سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری خواهد رسید.
علی نوذرپور اظهار داشت: در حال حاضر ساخت ۲ بیمارستان در این استان توسط سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی در جریان است. این طرحها شامل ساخت بیمارستان ۱۱۰ تختی شهید رستم قاسمی و بیمارستان ۱۶۰ تختی مادر و کودک شهر بوشهر جایگزین فاطمه الزهرا (س) میشود.
وی با بیان جزئیات بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر گفت: این مجموعه درمانی با ظرفیت ۱۶۰ تخت در زمینی به مساحت ۲.۷ هکتار و با زیربنا اصلی ۱۶ هزار و ۲۲۳ متر مربع و ساختمان جنبی بیش از یکهزار متر مربع در پنج طبقه ساخته میشود.
نوذرپور افزود: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است و مطابق موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه، برنامهریزی شده تا بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر در سال ۱۴۰۷ به مرحله بهرهبرداری برسد. این بیمارستان با پیشرفت ۶۴ درصدی، یکی از مهمترین طرحهای درمانی منطقه است و نقش مهمی در ارتقا خدمات سلامت استان بوشهر ایفا خواهد کرد.
وی بیان کرد: بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر با جایگزینی بیمارستان فرسوده فاطمه الزهرا (س)، فضای مناسبی برای پذیرش بیماران در بخشهای تخصصی کودکان، زنان، مراقبتهای ویژه، داخلی، جراحی و عفونی فراهم خواهد ساخت و با بهرهبرداری از این طرح، شاخصهای درمانی استان بوشهر ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.