به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از امروز با حضور ۱۲ تیم و انجام ۶ بازی آغاز خواهد شد.
برنامه دیدارهای هفته اول این رقابتها به این شرح است:
ساعت ۱۵:۰۰ گرگان
شهرداری گرگان - نفت و گاز زاگرس جنوبی
ساعت ۱۶:۰۰ آبادان
پالایش نفت آبادان - پایش پارت شاهرود
ساعت ۱۶:۰۰ اصفهان
رعدپدافند اصفهان - پترونوین ماهشهر
ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه آزادی
طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان
ساعت ۱۸:۰۰ آمل
کاله مازندران - استقلال تهران
ساعت ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی
مهگل البرز - پاس کردستان