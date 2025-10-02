

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از امروز با حضور ۱۲ تیم و انجام ۶ بازی آغاز خواهد شد.

برنامه دیدار‌های هفته اول این رقابت‌ها به این شرح است:

ساعت ۱۵:۰۰ گرگان

شهرداری گرگان - نفت و گاز زاگرس جنوبی

ساعت ۱۶:۰۰ آبادان

پالایش نفت آبادان - پایش پارت شاهرود

ساعت ۱۶:۰۰ اصفهان

رعدپدافند اصفهان - پترونوین ماهشهر

ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه آزادی

طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان

ساعت ۱۸:۰۰ آمل

کاله مازندران - استقلال تهران

ساعت ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی

مهگل البرز - پاس کردستان