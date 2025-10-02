در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، تیم هیات فوتبال خراسان رضوی، مغلوب حریف خود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، این بازی امروز، پنجشنبه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد و هیات فوتبال خراسان رضوی در مصاف با تیم ایران‌زمین ملارد، با نتیجه ۲ بر صفر، مغلوب حریف خود شد.

شاگردان هیات فوتبال خراسان رضوی که بازی را با حمایت تماشاگران مشهدی آغاز کرده بودند، در طول مسابقه تلاش زیادی برای جبران گل‌های خورده انجام دادند؛ اما فرصت‌های ایجاد شده به نتیجه نرسید و این تیم دومین شکست فصل خود را تجربه کرد.

تیم هیات فوتبال خراسان رضوی که در هفته نخست رقابت‌ها پیروز شده بود، اکنون با یک برد و دو شکست و کسب ۳ امتیاز، در رده ششم جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر قرار دارد.

در مسابقات هفته چهارم، نماینده خراسان رضوی برای جبران نتایج اخیر خود به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.