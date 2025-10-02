مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با توجه به کاهش دما در شب‌های فصل پاییز و استفاده شهروندان از وسایل گرمایشی نسبت به خطر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن (CO) هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر افزود: در صورت رعایت نکردن اصول ایمنی، نشت این گاز بی‌بو و بی‌رنگ می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان موجب مسمومیت شدید و حتی مرگ افراد شود.

او تصریح کرد: علائم اولیه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شامل سردرد، سرگیجه، ضعف عمومی، حالت تهوع، استفراغ و خواب‌آلودگی است و در موارد پیشرفته‌تر، فرد دچار کاهش سطح هوشیاری، بیهوشی و در نهایت مرگ می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه اغلب حوادث ناشی از نشت این گاز در منازل مسکونی رخ می‌دهد، گفت: شهروندان باید از سلامت وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنند و حتما از دودکش استاندارد، بدون نشتی و با تهویه مناسب استفاده کنند.

محمد مالمیر افزود: در سال گذشته ۳۰ نفر در استان همدان بر اثر استنشاق و مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست دادند.

او تصریح کرد: همچنین در شش‌ماهه نخست امسال نیز سه نفر بر اثر مسمومیت با این گاز فوت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

او به شهروندان توصیه کرد: هنگام روشن بودن وسایل گرمایشی، جریان هوا در محیط بسته به‌طور کامل قطع نشود و از وسایلی که استاندارد یا برچسب ایمنی ندارند استفاده نشود.