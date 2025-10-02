به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،چند طرح کلان درمانی و رفاهی امروز در بیمارستان نمازی شیراز با ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار با حضور استاندار فارس به بهره برداری رسید.

اضافه شدن ۴۳ تخت در بخش اتفاقات، خوابگاه دانشجویی با هزار و هفتاد متر مربع زیربنا، دستگاه پت سی تی اسکن، راه اندازی ۲ دستگاه رادیولوژی و یک دستگاه سونوگرافی و راه اندازی سرور دانشگاه از مهمترین این طرح‌ها بود.