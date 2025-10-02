با هدف تقویت شبکه پایش زلزله در مناطق زلزله‌خیز شمال آذربایجان‌غربی، دستگاه شتاب‌نگار جدیدی در روستای کلوانس از توابع بخش صفائیه خوی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با هدف تقویت شبکه پایش زلزله در مناطق زلزله‌خیز شمال آذربایجان‌غربی، دستگاه شتاب‌نگار جدیدی در روستای کلوانس از توابع بخش صفائیه خوی به بهره‌برداری رسید. آیین افتتاح این دستگاه با حضور محمد پورمحمد شاهوار رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری زلزله کشور، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی، مدیران استانی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری زلزله کشور در این مراسم با اشاره به قرار گرفتن شهرستان خوی در ناحیه زلزله‌خیز گفت: نوسازی و توسعه تجهیزات پیشرفته شتاب‌نگاری از ضروریات پایش دقیق لرزه‌ای در منطقه است.

وی افزود: آذربایجان‌غربی از نظر تعداد و کیفیت ایستگاه‌های لرزه‌نگاری، در جایگاه نخست یا دوم کشور قرار دارد و داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های خوی به‌طور مستمر و دقیق به مرکز ملی ارسال می‌شود.

شاهوار همچنین بر ضرورت تسریع در مقاوم‌سازی ساخت‌وساز‌ها تأکید کرد.

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی نیز با قدردانی از راه‌اندازی این دستگاه گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و لرزه‌خیز بودن منطقه، توجه ویژه به مدیریت بحران و افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی ضروری است.

همچنین قهرمانی، مدیر بحران راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این مراسم اعلام کرد: وجود ۵۹ دستگاه ثبت زلزله در سطح استان، امکان پایش دقیق رخداد‌های لرزه‌ای را فراهم کرده و داده‌های حاصل می‌تواند در هنگام بروز زلزله، مسیر امدادرسانی را تسهیل کند.

روستای کلوانس با جمعیتی حدود هزار و صد نفر در قالب ۳۱۰ خانوار و فاصله ۲۰ کیلومتری از شهر خوی قرار دارد. این روستا علاوه بر اهمیت لرزه‌نگاری، به‌واسطه جاذبه‌های طبیعی همچون آب معدنی درمانی و دریاچه پشت سد کلوانس، از ظرفیت‌های گردشگری قابل توجهی نیز برخوردار است.