مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر گفت: این سد به عنوان بزرگترین سد هسته آسفالتی خاورمیانه، ۶۱ درصد پیشرفت دارد و تا ابتدای سال ۱۴۰۶ به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی محمدی اظهار داشت: سد دالکی به عنوان یکی از مهمترین طرحهای آبی استان با هدف آبیاری دو میلیون اصله نخل و تأمین بخشی از آب آشامیدنی شهرستان دشتستان، بر روی رودخانه دالکی در دست اجراست.
وی افزود: سازه اصلی سد و تاسیسات وابسته آن پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی دارد و پیشرفت کلی طرح سد دالکی (بدنه، تاسیسات، ابنیه و راههای دسترسی) ۶۱ درصد برآورد میشود.
علی محمدی گفت: بسته مالی این طرح با هماهنگی وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و مجموعه استان تأمین شده که موجب رونق فعالیت کارگاهها و سرعتگیری عملیات شده است.
وی بیان کرد: هماکنون تمام جبهههای کاری در این طرح فعال هستند و روند اجرای طرح مطلوب ارزیابی میشود.
محمدی استمرار تأمین اعتبار برای ادامه این روند را ضروری دانست و اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانبندی بهروزشده، پیشبینی میشود عملیات آبگیری سد دالکی در اسفند ۱۴۰۵ یا ابتدای سال ۱۴۰۶ انجام شود. این طرح علاوه بر تأمین آب کشاورزی و شرب استان، نقش کلیدی در حفظ سرمایه سبز و امنیت آبی منطقه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گفت: سد دالکی دارای هسته آسفالتی بوده و به لحاظ ابعاد و مشخصات فنی، در زمره نمونههای منحصربهفرد کشور و حتی خاورمیانه قرار میگیرد. حجم مخزن این سد ۲۷۰ میلیون متر مکعب و ظرفیت برنامهریزیشده آن ۴۳۰ میلیون متر مکعب است که قادر به تأمین آب مورد نیاز ۱۳ هزار هکتار نخیلات و اراضی زراعی پاییندست خواهد بود.
محمدی با بیان اینکه شبکه آبیاری پایاب سد پیش از ساخت بدنه آن تکمیل شده است، گفت: این شبکه از لحظه آبگیری سد وارد مدار بهرهبرداری میشود و آب را با حداقل هدررفت به باغات و اراضی پاییندست منتقل خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تمامی عملیات اجرایی سد دالکی توسط نیروهای فنی و متخصص داخلی انجام میشود و تجهیزات و امکانات به صورت بومی تهیه شده است. امید داریم با تداوم تلاشها، این طرح ملی با موفقیت به پایان برسد و منافع آن به مردم و کشاورزان منطقه برسد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی سد دالکی، این طرح را مهمترین اولویت عمرانی استان بوشهر دانست و گفت: تکمیل این سد، مقدمه توسعه اقتصادی بخش کشاورزی و محرک اصلی رونق معیشت مردم دشتستان خواهد بود.
ابراهیم رضایی اظهار داشت: مجموعه مدیران و دستگاههای اجرایی استان، مصمم به اتمام این طرح راهبردی هستند و همه ظرفیتها برای تحقق آن بسیج شده است.
وی افزود: دشتستان فاقد منابع نفتی، گازی و پتروشیمی است و ظرفیت اصلی آن کشاورزی است، بنابراین تامین آب پایدار برای اراضی منطقه وظیفه مشترک مسئولان ملی و استانی محسوب میشود.
رضایی با اشاره به محدودیتهای اعتبارات عمرانی کشور گفت: نمیتوان تنها به بودجههای دولتی تکیه کرد و باید از روشهای تکمیلی تامین مالی از جمله استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و طرحهای مولدسازی داراییها بهره گرفت تا تکمیل سد در زمانبندی تعیینشده محقق شود.
وی تأکید کرد: اتمام سد دالکی نه تنها تأمینکننده امنیت آبی و توسعه کشاورزی این شهرستان خواهد بود بلکه آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای استان بوشهر و کشور به همراه دارد.