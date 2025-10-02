پخش زنده
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان از بخشیده شدن غیبت کمتر از یک ماه مشمولان خدمت مقدس سربازی به مناسبت هفته انتظامی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرهنگ اکبر معادلی گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا کمیسیون توجیه غیبت به صورت ویژه ودرفاصله زمانی ۱۲ تا ۱۶ مهرماه برای مشمولان وسربازان حین خدمت دارای (حداکثریکماه غیبت) برگزار وغیبت آنها بخشیده میشود.
معاون وظیفه عمومی استان در ادامه افزود:تمامی مشمولان وسربازان حین خدمت که غیبت یکماهه دارند میبایست در این بازه زمانی به دفاترپلیس+۱۰ مراجعه ودرخواست خود راثبت تا نسبت به توجیه غیبت آنها اقدام شود.
مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.