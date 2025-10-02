استاندار و رئیس ستاد کنگره نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان محمد و علی حسنی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار و رئیس ستاد کنگره نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان حسنی را تسلیت گفت.

متن پیام استاندار مرکزی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده معظم شهیدان حسنی

سلام علیکم بماصبرتم

درگذشت بانوی مؤمنه، اُم‌الشهیدین، حاجیه خانم قمر احمدی، مادر شهیدان والامقام "محمد و علی حسنی موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

این مادر صبور و فداکار که با ایمان راسخ، عزیزان خود را با سربلندی و عزت در مسیر اعتلای نظام اسلامی تقدیم کرد به فضل خدا با شهدای عزیز و بزرگوارش محشور و نزد خدای شهیدان مأجور خواهد بود.

بدون تردید ایمان و اراده راستین این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت اسوه‌های جهاد و مقاومت بی‌بدیل است.

اینجانب از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و ضمن تسلیت این ضایعه، برای آن فقیده سعیده، رحمت و غفران الهی و همنشینی با شفیعه محشر حضرت زهرای مرضیه (س) و برای داغدیدگان و بازماندگان گرامی، از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم.