به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر مهدی زندیهوکیلی، استاندار و رئیس ستاد کنگره نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان حسنی را تسلیت گفت.
متن پیام استاندار مرکزی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خانواده معظم شهیدان حسنی
سلام علیکم بماصبرتم
درگذشت بانوی مؤمنه، اُمالشهیدین، حاجیه خانم قمر احمدی، مادر شهیدان والامقام "محمد و علی حسنی موجب تألم و تأثر فراوان گردید.
این مادر صبور و فداکار که با ایمان راسخ، عزیزان خود را با سربلندی و عزت در مسیر اعتلای نظام اسلامی تقدیم کرد به فضل خدا با شهدای عزیز و بزرگوارش محشور و نزد خدای شهیدان مأجور خواهد بود.
بدون تردید ایمان و اراده راستین این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت اسوههای جهاد و مقاومت بیبدیل است.
اینجانب از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و ضمن تسلیت این ضایعه، برای آن فقیده سعیده، رحمت و غفران الهی و همنشینی با شفیعه محشر حضرت زهرای مرضیه (س) و برای داغدیدگان و بازماندگان گرامی، از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم.