فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا گفت: این طرح ملی مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است و تکمیل آن ثمرات زیادی برای منطقه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار عبدالرضا عابد در نشست بررسی پیشرفت طرح سد دالکی شهرستان دشتستان، با اشاره به جایگاه مهم بوشهر در حوزه انرژی و کشاورزی، گفت: این استان علاوه بر میدانهای مهم گازی در خلیج فارس، دارای نخیلات و اراضی حاصلخیز است که سرمایههای بزرگ کشور محسوب میشوند و باید در زمینه مدیریت روانابها و تامین آب کشاورزی تلاش کرد و پروژه سد دالکی را به نتیجه رساند.
وی با تأکید بر پیوند ناگسستنی بخش کشاورزی با منابع آب منطقه، افزود: بسیاری از فعالیتهای کشاورزی و باغداری در این استان وابسته به مدیریت صحیح منابع آب است. هرگونه کمکاری در پروژههای سد و شبکههای آبرسانی، مستقماً بر حیات باغات نخل و معیشت کشاورزان اثر خواهد گذاشت.
فرمانده قرار سازندگی خاتمالانبیا عنوان کرد: در تامین مالی سد دالکی میتوان از ظرفیتهای مختلف از جمله مولدسازی استفاده کرد و با شناختی که از عملکرد استاندار بوشهر دارم میتوان اقدامات مهمی در این حوزه انجام داد.
سردار عابد افزود: نیاز این سد هسته آسفالتی، حدود ۱۰ هزار تن قیر است و میتوان بخشی از آن را به صورت تهاتر تامین کرد.
وی گفت: با تامین موارد یاد شده و ورود به فصل پاییز و زمستان، میتوان سرعت طرح را افزایش داد و معتقدیم با تلاش مضاعف میتوان در زمانی کوتاهتر این سد را به مردم تقدیم کرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا عنوان کرد: در کنار طرحهای دیگر استان بوشهر، سد دالکی برای این مجموعه دارای اهمیت ویژهای است چرا که با معیشت مردم در ارتباط مستقیم است.