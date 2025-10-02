به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در این نشست موضوعاتی از جمله نظارت بر تأمین سوخت بخش کشاورزی با تأکید بر جلوگیری از قاچاق، بررسی مشکلات پایانه مرزی باشماق و هماهنگی برای برگزاری نخستین همایش ملی مبارزه با قاچاق محصولات سلامت‌محور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار کردستان با اشاره به واردات ۲۸ میلیون دلاری کالا از بازارچه‌های مرزی استان در سال گذشته، لازمه دستیابی به سهم ۵۴۰ میلیون دلاری را افزایش تعداد کارگزاران دانست و تقویت گردشگری اقتصادی را از مزایای قانون جدید ساماندهی تجارت مرزنشینان عنوان کرد.

شکری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، از اختصاص ۴۲ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه پایانه مرزی باشماق مریوان خبر داد و گفت این طرح با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجراست.

ناظر گمرکات استان نیز تسریع در استقرار تجهیزات کنترلی از جمله دستگاه ایکس‌ری در پایانه مرزی باشماق را برای جلوگیری از قاچاق ضروری خواند.

امیدی، نماینده سازمان توسعه تجارت، از افزایش ۴ برابری واردات کالا از بازارچه‌های مرزی استان خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای اردیبهشت تاکنون درآمد حاصل از واردات در این بازارچه‌ها به بیش از ۵۹ میلیارد تومان رسیده است.

ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با اشاره به کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان از ۳۰ میلیون به ۲۲.۵ میلیون لیتر، اطمینان داد که کشاورزان در فصل کاشت محصول با مشکل کمبود سوخت مواجه نخواهند شد.

قصری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از برگزاری همایش ملی مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور در اواخر مهرماه به میزبانی سنندج خبر داد.